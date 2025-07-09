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12:30, 9 июля 2025Мир

Глава МАГАТЭ исключил существование Украины при одном условии

Глава МАГАТЭ Гросси: Украины бы не существовало, если бы она не отказалась от ЯО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elisabeth Mandl / File Photo / Reuters

Украина как государство не существовала бы, если она не отказалась бы от ядерного оружия (ЯО). Об этом заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова передает Rzeczpospolita.

«В 1991 уже существовало соглашение между США, Европой и Россией, согласно которому ядерный арсенал СССР должен был быть передан России. Поэтому Украина не смогла бы существовать как независимое государство, если бы не признала эти договоренности. Международное сообщество этого не допустило бы», — рассказал глава агентства.

Кроме того, Гросси напомнил, что Украина не имела оперативного контроля над ядерным оружием. По его словам, из-за этого Киев не мог применять его в военных целях.

Ранее командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев якобы имеет все права на ядерное оружие. По его словам, собственное вооружение и современная полумиллионная армия являются гарантом безопасности и стабильности для страны.

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