МИД высказался о запрете въезда в Армению некоторым россиянам

Захарова сочла запрет на въезд в Армению ряду россиян недружественным шагом

Запрет на въезд в Армению ряду граждан России является недружественным шагом Еревана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг, который противоречит союзническому характеру росийско-армянского взаимодействия. Неоднократно призывали армянских партнеров прекратить эту порочную практику», — высказалась пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала сообщения об ограничении въезда в Армению некоторым россиянам и подчеркнула, что вопрос обсуждался министрами иностранных дел России и Армении Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном в ходе визита главы российского МИД в страну. Дипломат отметила, что Москва предложила способы решения вопроса армянским властям.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев объяснил в разговоре с «Лентой.ру» позицию Москвы по отношению к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Политолог также предположил активизацию политической и медийной работы России в Армении и других странах постсоветского пространства.