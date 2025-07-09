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07:00, 9 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Позицию Москвы по отношению к Пашиняну объяснили

Политолог Силаев: Москва не конфликтует с Ереваном из-за желания сохранить союз
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россия не конфликтует с действующими властями Армении из-за желания сохранить союз между странами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.

«Российский курс состоит примерно в следующем: мы хотим сохранять союз с Арменией и будем прилагать усилия к его сохранению. Это предполагает, что мы не ссоримся, не вступаем в резкую публичную конфронтацию с действующими властями Армении», — подчеркнул политолог.

Силаев оценил возможные изменения в двусторонних отношениях России и Армении и указал на твердую позицию российского руководства. По его мнению, у Москвы уже нет больших ожиданий от Еревана, поэтому действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна не вызовут разочарования в Кремле.

Политолог также предположил активизацию политической и медийной работы России в Армении и других странах постсоветского пространства. При этом Силаев отметил сохранение основ политики Москвы в регионе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала российский интерес относительно Армении. Дипломат объяснила интересы Москвы как высокими идеалами, так и обоюдной выгодой.

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