Минэк указал на важную роль маркетплейсов в борьбе с инфляцией

Решетников: Маркетплейсы сдерживают цены в России благодаря разнообразию товаров

Маркетплейсы играют важную роль в российской экономике, так как подобные торговые онлайн-площадки, в частности, сдерживают рост цен на внутреннем рынке благодаря разнообразию товаров. Об этом заявил глава Минэкономразвития (Минэка) Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

Таким образом, отметил руководитель ведомства, маркетплейсы помогают бороться с инфляцией в России. Кроме того, подобные торговые площадки позволяют удовлетворить растущий потребительский спрос на внутреннем рынке. «Это позволяет сдерживать цены», — резюмировал Решетников.

В то же время подобная политика маркетплейсов не вызывает одобрения у ряда участников российского ретейл-рынка. Ранее крупные торговые сети присоединились к требованию продавцов с маркетплейсов по поводу регулирования скидок на этих площадках. Такого рода политика, предупредили они, может привести к монополизации рынка.

Главным требованием стала необходимость ограничения объема средств, которые маркетплейсы могут инвестировать в снижение цен в течение года, 10 процентами. В начале года представители традиционной розницы призывали ограничить максимальный размер скидок на маркетплейсах на те же 10 процентов. Без этого, считают авторы инициативы (Lamoda, группа компаний «Детский мир», «ВсеИнструменты.ру» и другие крупные игроки), с внутреннего рынка начнут уходить производители и продавцы, что в перспективе приведет к существенному росту цен на товары.