Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 9 июля 2025Экономика

Минэк указал на важную роль маркетплейсов в борьбе с инфляцией

Решетников: Маркетплейсы сдерживают цены в России благодаря разнообразию товаров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Маркетплейсы играют важную роль в российской экономике, так как подобные торговые онлайн-площадки, в частности, сдерживают рост цен на внутреннем рынке благодаря разнообразию товаров. Об этом заявил глава Минэкономразвития (Минэка) Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

Таким образом, отметил руководитель ведомства, маркетплейсы помогают бороться с инфляцией в России. Кроме того, подобные торговые площадки позволяют удовлетворить растущий потребительский спрос на внутреннем рынке. «Это позволяет сдерживать цены», — резюмировал Решетников.

Материалы по теме:
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам. Сколько им удается сэкономить на этом?
Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам.Сколько им удается сэкономить на этом?
5 апреля 2025
Люди во всем мире бездумно скупают товары в интернете. Что заставляет их тратить последние деньги на ерунду и разрушать себе жизнь?
Люди во всем мире бездумно скупают товары в интернете.Что заставляет их тратить последние деньги на ерунду и разрушать себе жизнь?
7 января 2025

В то же время подобная политика маркетплейсов не вызывает одобрения у ряда участников российского ретейл-рынка. Ранее крупные торговые сети присоединились к требованию продавцов с маркетплейсов по поводу регулирования скидок на этих площадках. Такого рода политика, предупредили они, может привести к монополизации рынка.

Главным требованием стала необходимость ограничения объема средств, которые маркетплейсы могут инвестировать в снижение цен в течение года, 10 процентами. В начале года представители традиционной розницы призывали ограничить максимальный размер скидок на маркетплейсах на те же 10 процентов. Без этого, считают авторы инициативы (Lamoda, группа компаний «Детский мир», «ВсеИнструменты.ру» и другие крупные игроки), с внутреннего рынка начнут уходить производители и продавцы, что в перспективе приведет к существенному росту цен на товары.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Убийца по кличке Бык из банды Цапков погиб в зоне СВО. Что о нем известно?

    В вызвавшем скандал из-за многоженства ДУМ России оценили взявшего вторую жену мужчину

    Политолог объяснил неопределенность США в вопросе поддержки Украины

    На российских «Марафоне» и «Скифе» сэкономили

    Азербайджан пригрозил Армении упреждающими мерами

    Вероятность романа между Бузовой и Киркоровым оценили

    На Дальнем Востоке расцвели «уши слона»

    Российский губернатор прокомментировал видео о возможном попадании БПЛА в самолеты

    Директора российского культурного центра увезли к следователю

    Последствия снижения потолка цен за российскую нефть до 45 долларов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости