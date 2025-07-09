Молодая учительница физкультуры занялась сексом с тремя ученикам

The Echo: В Великобритании учительницу обвинили в совращении трех школьников

В Великобритании бывшую учительницу физкультуры из графства Хэмпир обвинили в совращении трех учеников. Об этом пишет Southern Daily Echo (The Echo).

В центре разбирательств оказалась 29-летняя Бронвен Джеймс, которая до 2022 года работала в школе Bitterne Park в Саутгемптоне. 7 июля администрация школы разослала письма родителям школьников, в которых сообщила о расследовании в отношении бывшей сотрудницы.

Полная картина преступлений Джеймс не раскрывается, однако из заявления руководства школы известно, что молодая учительница занялась сексом как минимум с тремя подростками за три года. «Бронвен Джеймс преподавала физкультуру в Bitterne Park до своего увольнения в 2022-м. Затем она работала в школе Hardenhuish в Чиппенхэме. По просьбе полиции мы не раскрывали информацию ранее, чтобы не компрометировать следствие», — сказано в письме.

Администрация Bitterne Park рекомендовала родителям школьников оказать полное содействие следствию. Джеймс остается на свободе и должна самостоятельно явиться в суд 9 июля.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали 40-летнюю учительницу, которая совратила 16-летнего школьника и больше года насиловала его в роскошных отелях. Подругу женщины также взяли под стражу, так как она участвовала в совращении юноши.

