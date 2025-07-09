Москва перегнала Сочи по температуре ночью

Синоптик Тишковец: Минувшая ночь в Москве оказалась теплее, чем в Сочи

Ночь на 9 июля в Москве оказалась теплее, чем в Сочи. Она также стала второй самой теплой ночью за последние 39 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью на метеостанции ВДНХ зафиксировали показатель плюс 19,3 градуса. «За всю историю этого наблюдательного пункта теплее была только ночь на 9 июля в 1986 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 19,4 градуса», — отметил Тишковец.

Температура воздуха в Тушино поднялась до плюс 18,8 градуса, в Бутово — до плюс 17,2 градуса, а в центре столицы — до плюс 22,6 градуса. Последний показатель оказался выше ночной температуры в Сочи, которая составила 20 градусов тепла. Согласно прогнозам, до конца недели ночи будут оставаться аномально теплыми — около плюс 20 градусов при климатической норме в плюс 11,5 градуса.

Ранее в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высоких температур. Предупреждение будет действовать с 7 до 14 июля.