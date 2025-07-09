На российских «Марафоне» и «Скифе» сэкономили

Баканов: Программы «Марафон» и «Скиф» не вошли в нацпроект из-за экономии

Российские программы спутниковых группировок «Марафон» и «Скиф» не вошли в национальный проект по развитию космической отрасли из-за экономии бюджетных средств, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ряд проектов, которые были в рамках предыдущей версии национального проекта, мы предлагаем бизнесу», — сказал руководитель.

По его словам, пока бизнес к таким проектам интереса не проявляет, хотя они все еще сохраняют свою актуальность.

В апреле Центр космических технологий Московского авиационного института сообщил о разработке спутниковой платформы «Марафон-2.0».

В октябре из презентации гендиректора компании «Решетнев» Евгения Нестерова, представленной на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024, стало известно, что в 2025-м на орбиту отправят пять спутников «Марафон-IoT» и один «Луч-5ВМ».