На Украине вынесли приговор угнавшему БТР дезертиру

Суд на Украине осудил на семь лет угнавшего БТР дезертира

Суд в Сумской области осудил на семь лет дезертира из Вооруженных сил Украины (ВСУ), угнавшего при побеге БТР. О приговоре мужчине сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Суд дал семь лет тюрьмы дезертиру, который угнал БТР и с автоматом поехал домой в Полтавскую область», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина воспользовался бронемашиной под предлогом ее заправки. Он проехал несколько сотен километров, а потом покинул транспорт, чтобы заночевать. Позднее экс-бойца ВСУ задержали, а БТР вернули подразделению.

Ранее в разведке Швейцарии заявили о росте числа дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины. Представители спецслужбы предполагают, что число беглецов в рядах украинской армии в 2025 году возрастет еще больше.