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15:44, 9 июля 2025Бывший СССР

На Украине вынесли приговор угнавшему БТР дезертиру

Суд на Украине осудил на семь лет угнавшего БТР дезертира
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Сумской области осудил на семь лет дезертира из Вооруженных сил Украины (ВСУ), угнавшего при побеге БТР. О приговоре мужчине сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Суд дал семь лет тюрьмы дезертиру, который угнал БТР и с автоматом поехал домой в Полтавскую область», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина воспользовался бронемашиной под предлогом ее заправки. Он проехал несколько сотен километров, а потом покинул транспорт, чтобы заночевать. Позднее экс-бойца ВСУ задержали, а БТР вернули подразделению.

Ранее в разведке Швейцарии заявили о росте числа дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины. Представители спецслужбы предполагают, что число беглецов в рядах украинской армии в 2025 году возрастет еще больше.

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