Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в ВСУ

Швейцарская разведка: Дезертирства в ВСУ в 2025 году станет больше

Число дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году еще больше возрастет. Об этом говорится в докладе разведывательной службы Швейцарской Конфедерации, передает РИА Новости.

Между тем, уточняется, что Киев продолжит терять территории. Швейцарские спецслужбы называют маловероятным мирное соглашение в 2025 году, однако считают возможным прекращение огня.

Кроме того, отмечается, что у России достаточно ресурсов для продолжения перевооружения.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР), расположенный рядом с Часовым Яром.

До этого сообщалось, что потеря Вооруженными силами Украины Часова Яра может привести к обрушению украинской обороны.