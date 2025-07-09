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18:53, 9 июля 2025Мир

Найден «самый невезучий в истории министр»

Глава МИД Италии Таяни назвал себя самым невезучим министром после опоздания
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава МИД Италии Антонио Таяни после опоздания на конференцию в палате депутатов назвал себя «самым невезучим министром иностранных дел в истории», сославшись на напряженную международную повестку. Его слова передает издание IL Post.

«Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжелым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории», — сказал дипломат.

Среди причин Таяни упомянул конфликт на Украине, обострение ситуации на Ближнем Востоке и торговое давление со стороны США.

Ранее глава МИД Италии не согласился со словами президента США Дональда Трампа, заявившего, что удар по Сумам был нанесен по ошибке. «Я не знаю, что это было, но русские не по ошибке решили вторгнуться на Украину, нарушив все правила международного права», — сказал политик.

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