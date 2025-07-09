Найден «самый невезучий в истории министр»

Глава МИД Италии Таяни назвал себя самым невезучим министром после опоздания

Глава МИД Италии Антонио Таяни после опоздания на конференцию в палате депутатов назвал себя «самым невезучим министром иностранных дел в истории», сославшись на напряженную международную повестку. Его слова передает издание IL Post.

«Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжелым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории», — сказал дипломат.

Среди причин Таяни упомянул конфликт на Украине, обострение ситуации на Ближнем Востоке и торговое давление со стороны США.

Ранее глава МИД Италии не согласился со словами президента США Дональда Трампа, заявившего, что удар по Сумам был нанесен по ошибке. «Я не знаю, что это было, но русские не по ошибке решили вторгнуться на Украину, нарушив все правила международного права», — сказал политик.