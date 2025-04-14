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20:14, 14 апреля 2025Мир

Глава МИД Италии прокомментировал слова Трампа об ударе по Сумам

Глава МИД Италии Таяни не согласился со словами Трампа об ударе по Сумам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Antonio Balasco / Globallookpress.com

Глава МИД Италии Антонио Таяни не согласился со словами президента США Дональда Трампа, заявившего, что удар по Сумам был нанесен по ошибке. Об этом сообщает Il Sole 24 Ore.

«Я не знаю, что это было, но русские не по ошибке решили вторгнуться на Украину, нарушив все правила международного права», — сказал политик.

Таяни добавил, что во время боевых действий ошибки могут случаться, но они неприемлемы. По мнению главы МИД Италии, Москва якобы не хочет диалога о прекращении конфликта, так как продолжает боевые действия.

13 апреля Вооруженные силы России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» Вооруженных сил Украины в Сумах. Как сообщили в Минобороны России, для этого были применены оперативно-тактические ракеты «Искандер-М».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть факты, подтверждающие «сходку» командиров ВСУ с западными коллегами в Сумах.

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