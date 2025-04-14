Глава МИД Италии прокомментировал слова Трампа об ударе по Сумам

Глава МИД Италии Таяни не согласился со словами Трампа об ударе по Сумам

Глава МИД Италии Антонио Таяни не согласился со словами президента США Дональда Трампа, заявившего, что удар по Сумам был нанесен по ошибке. Об этом сообщает Il Sole 24 Ore.

«Я не знаю, что это было, но русские не по ошибке решили вторгнуться на Украину, нарушив все правила международного права», — сказал политик.

Таяни добавил, что во время боевых действий ошибки могут случаться, но они неприемлемы. По мнению главы МИД Италии, Москва якобы не хочет диалога о прекращении конфликта, так как продолжает боевые действия.

13 апреля Вооруженные силы России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» Вооруженных сил Украины в Сумах. Как сообщили в Минобороны России, для этого были применены оперативно-тактические ракеты «Искандер-М».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть факты, подтверждающие «сходку» командиров ВСУ с западными коллегами в Сумах.