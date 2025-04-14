В России объяснили удар по цели в центре Сум. Лавров заявил, что там была «очередная сходка» командиров ВСУ с западными коллегами

Лавров: Москва имеет факты о сходке ВСУ с западными военными в Сумах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил выбор цели удара Вооруженные силы (ВС) России по Сумам. Он заявил, что там проходила «очередная сходка» командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западными коллегами.

«У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого», — сказал глава МИД.

Лавров уточнил, что на встрече с командованием ВСУ были военные из стран НАТО, выполняющие руководящие функции. По его данным, они согласовывают Киеву запуск дальнобойных ракет.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Минобороны заявило об ударе двумя ракетами «Искандер-М» по Сумам

13 апреля ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах. В Минобороны России отметили, что были применены две оперативно-тактические ракеты «Искандер-М». Уточняется, что удар проведен в условиях противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства.

В результате ракетного удара российских войск по городу Сумы ликвидированы более 60 военнослужащих ВСУ. В частности, городской совет Бердичева сообщил о ликвидации командира 27-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Юрия Юлу, воинское соединение которого, предварительно, участвовало во вторжении в Курскую область.

В России ответили на обвинения в ударе по мирным жителям в Сумах

Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию, заявила, что Киев пытается выдать события в Сумах на Украине за новую Бучу и будет и дальше предпринимать такие попытки, чтобы продлить конфликт. Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия ударила по гражданским в Сумах, оказалось фейком

О недостоверности информации сообщил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Я лишь могу повторить и напомнить вам неоднократное заявление нашего президента и представителей наших военных о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям», — сказал он.

В Минобороны также добавили, что Киев разместил военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города, чтобы использовать гражданских «в качестве живого щита».