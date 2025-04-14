Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 14 апреля 2025Россия

В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в результате ракетного удара по Сумам

Минобороны России: Ударом по Сумам ликвидированы более 60 военнослужащих ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В результате ракетного удара российских войск по городу Сумы ликвидированы более шестидесяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери украинской стороны журналистам раскрыли в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удар нанесен двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Целью Вооруженных сил России был командный состав оперативно-тактической группы «Северск», проводивший совещание.

В Минобороны России добавили, что Киев разместило военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города, чтобы использовать гражданских «в качестве живого щита».

Ранее сообщалось, что в результате удара по Сумам ликвидирован командир бригады ВСУ Юрий Юла, предварительно, участвовавший во вторжении в Курскую область.

О ракетной атаке по центру украинских Сум стало известно 13 апреля. По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, удар пришелся по скоплению бойцов ВСУ во время вручения им наград. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия российских войск, подчеркнул, что они «наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям».

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на вопрос об ударе по Сумам

    Расчленивший подругу россиянин зарабатывал на футболках с жертвой и попал под статью

    Бывшего депутата думы российского города освободили по УДО

    ЕКА завершило испытания энергокомплекса корабля Space Rider

    В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в результате ракетного удара по Сумам

    50-летняя женщина с внешностью 30-летней раскрыла свой секрет

    Россиянка зарубила топором троих детей

    Медведев тремя словами ответил на призыв Мерца ударить по Крымскому мосту

    Два российских бойца сбежали из зоны СВО. Их нашли во время рейда в трех тысячах километров от передовой

    В сети появились фото Мадонны без фильтров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше