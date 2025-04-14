В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в результате ракетного удара по Сумам

Минобороны России: Ударом по Сумам ликвидированы более 60 военнослужащих ВСУ

В результате ракетного удара российских войск по городу Сумы ликвидированы более шестидесяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери украинской стороны журналистам раскрыли в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удар нанесен двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Целью Вооруженных сил России был командный состав оперативно-тактической группы «Северск», проводивший совещание.

В Минобороны России добавили, что Киев разместило военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города, чтобы использовать гражданских «в качестве живого щита».

Ранее сообщалось, что в результате удара по Сумам ликвидирован командир бригады ВСУ Юрий Юла, предварительно, участвовавший во вторжении в Курскую область.

О ракетной атаке по центру украинских Сум стало известно 13 апреля. По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, удар пришелся по скоплению бойцов ВСУ во время вручения им наград. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия российских войск, подчеркнул, что они «наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям».