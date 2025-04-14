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16:41, 14 апреля 2025Бывший СССР

Лавров заявил о «сходке» командования ВСУ с западными коллегами в Сумах

Лавров: У РФ есть факты о сходке командиров ВСУ с западными коллегами в Сумах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

У России есть факты, подтверждающие «сходку» командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западными коллегами в Сумах. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его заявление опубликовала пресс-служба МИД России.

«У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная "сходка" украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого», — рассказал глава ведомства.

По его словам, на встрече с командованием ВСУ в Сумах были военные из стран НАТО, выполняющие руководящие функции. В том числе, добавил Лавров, они согласовывают Киеву запуск дальнобойных ракет.

13 апреля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах. Как сообщили в Минобороны России, для этого были применены оперативно-тактические ракеты «Искандер-М».

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