«Совершили ошибку». Трамп высказался об ударе по Сумам и заявил, что это не его война

Трамп заявил о совершенной ошибке, комментируя удар по украинским Сумам

Удар по городу Сумы на северо-востоке Украины является ошибкой, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя случившееся. Он также в очередной раз жестко высказался в адрес предшественника, Джо Байдена, и сказал, что не допустил бы подобного.

Мне сказали, они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно Дональд Трамп президент США

Политик добавил, что будь он президентом, конфликт бы не вспыхнул. «Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень недолго. Это война, которая была при Байдене», — сказал Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома. Он подчеркнул, что хочет остановить конфликт и спасти жизни.

Нынешний глава Белого дома раскритиковал предшественника за выдачу Киеву миллиардов долларов и заявил, что будь у Байдена «хоть какие-то мозги, которых у него не было и нет», он бы не допустил всего того, что происходит сейчас.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В России сочли позитивным заявление Трампа по удару в Сумах

Политолог Сергей Марков отметил, что глава Белого дома назвал ужасным весь конфликт на Украине. «Назвал этот удар ошибкой, "их ошибка". (...) По контексту — российская ошибка, но прямо Россия виновной не названа», — обратил внимание Марков. Он также указал, что виновником конфликта много раз назван Байден.

Марков также убежден, что России надо сформулировать свою версию случившегося. «Нельзя сдавать информационное пространство противнику в важные моменты времени и важным проблемам. Позиция России должна звучать громко», — подчеркнул он. Политолог предложил призвать украинские власти перестать собирать на военные мероприятия гражданских.

В Раде возложили ответственность за удар по Сумам на Зеленского

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказывала, что удар по центру Сум пришелся по скоплению военных. Она добавила, что за предыдущие случаи, когда удары наносились по скоплению военнослужащих по случаю награждений, никто из командующий украинской армии не подвергся наказанию. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что отмечалась семилетняя годовщина создания 117-й бригады теробороны. Как пишет Telegram-канал «Архангел спецназа», во время удара по Сумам Вооруженные силы Украины (ВСУ) прикрылись гражданскими.

Депутат Рады Артем Дмитрук же заявил, что «у всей этой бесовщины есть одно имя и фамилия, без должности — Зеленский Владимир». Дмитрук счел, что Зеленский жертвует своими гражданами ради продолжения своей власти.

Военный аналитик Игорь Коротченко позднее уточнил, что ракетный удар по одному из административных зданий в Сумах, где проходила церемония награждения личного состава бригады ВСУ, стал возможен благодаря заранее полученным разведданным.