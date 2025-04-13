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22:28, 13 апреля 2025Россия

Военный аналитик оценил удар по скоплению бойцов ВСУ в Сумах

Аналитик Коротченко: ВС России нанесли удар по Сумам благодаря разведданным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ракетный удар российских военных по одному из административных зданий в Сумах, где проходила церемония награждения личного состава бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), стал возможен благодаря заранее полученным разведывательным данным. Об этом рассказал военный аналитик Игорь Коротченко, пишет ТАСС.

Он оценил удар Вооруженных сил (ВС) РФ по месту встречи иностранцев с ВСУ в Сумах.

«Это свидетельствует о том, что в Сумах развернута и действует российская агентурная сеть, информирующая об оперативной обстановке», — уточнил он.

Специалист добавил, что поступившая первичная разведывательная информация была переподтверждена из других источников.

Ранее стало известно, что удар по Сумам был нанесен во время награждения бойцов ВСУ и иностранных наемников.

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