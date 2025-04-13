Военный аналитик оценил удар по скоплению бойцов ВСУ в Сумах

Аналитик Коротченко: ВС России нанесли удар по Сумам благодаря разведданным

Ракетный удар российских военных по одному из административных зданий в Сумах, где проходила церемония награждения личного состава бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), стал возможен благодаря заранее полученным разведывательным данным. Об этом рассказал военный аналитик Игорь Коротченко, пишет ТАСС.

Он оценил удар Вооруженных сил (ВС) РФ по месту встречи иностранцев с ВСУ в Сумах.

«Это свидетельствует о том, что в Сумах развернута и действует российская агентурная сеть, информирующая об оперативной обстановке», — уточнил он.

Специалист добавил, что поступившая первичная разведывательная информация была переподтверждена из других источников.

Ранее стало известно, что удар по Сумам был нанесен во время награждения бойцов ВСУ и иностранных наемников.