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21:16, 13 апреля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности удара по Сумам

ВСУ прикрылись гражданскими во время удара российских военных по Сумам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Во время удара по Сумам Вооруженные силы Украины (ВСУ) прикрылись гражданскими. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

Отмечается, что одна из ракет пришлась точно по зданию конгресс-центра Сумского государственного университета, где проходило мероприятие военнослужащих 117-й отдельной бригады территориальной обороны.

«Вторая ракета то ли из-за неточности, то ли из-за воздействия РЭБ попала немного в другое место, из-за чего погибли и пострадали гражданские», — указал источник.

По его данным, российские войска били целенаправленно по скоплению ВСУ, которые в преддверии награждения согнали гражданских в это место.

Ранее народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ВС России ударили по скоплению военных. Позже стали известны подробности: ликвидированы военные, которые пришли на награждение.

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