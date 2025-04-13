Стали известны подробности удара по Сумам

ВСУ прикрылись гражданскими во время удара российских военных по Сумам

Во время удара по Сумам Вооруженные силы Украины (ВСУ) прикрылись гражданскими. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

Отмечается, что одна из ракет пришлась точно по зданию конгресс-центра Сумского государственного университета, где проходило мероприятие военнослужащих 117-й отдельной бригады территориальной обороны.

«Вторая ракета то ли из-за неточности, то ли из-за воздействия РЭБ попала немного в другое место, из-за чего погибли и пострадали гражданские», — указал источник.

По его данным, российские войска били целенаправленно по скоплению ВСУ, которые в преддверии награждения согнали гражданских в это место.

Ранее народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ВС России ударили по скоплению военных. Позже стали известны подробности: ликвидированы военные, которые пришли на награждение.