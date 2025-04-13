Стали известны подробности удара по Сумам

Мосийчук заявил о том, что во время удара в Сумах были военные

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о том, что в Сумах во время удара Вооруженных сил (ВС) России ликвидированы военные, которые пришли на награждение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, что в Сумах уже задерживают главу ОВА (областной военной администрации — прим. «Ленты.ру») [Владимира] Артюха и нардепа (...) [от партии Слуга Народа Владимира Зеленского Михаила] Ананченко, которые так хотели попиариться на праздничном награждении воинов 117-й бригады территориальной обороны [Вооруженных сил Украины] по случаю 7-й годовщины…» — пишет бывший парламентарий.

Он также обвинил двух чиновников в том, что из-за них на месте оказалось много детей.

Ранее народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ВС России ударили по скоплению военных, собравшихся на награждение. Тогда не уточнялось, кто именно там находился.

