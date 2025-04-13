В России призвали власти выступить с заявлением по поводу удара по Сумам

Политолог Марков призвал РФ выступить с заявлением по поводу удара по Сумам

России надо сформулировать свою версию случившегося и выразить соболезнования по поводу гибели мирных жителей после удара по Сумам, заявил в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

«Нельзя сдавать информационное пространство противнику в важные моменты времени и важным проблемам. Позиция России должна звучать громко», — подчеркнул он, отметив, что сейчас после заявлений западных и украинских политиков формируется мнение мирового сообщества.

Марков вместе с этим предложил призвать украинские власти «перестать собирать на военные мероприятия детей и вообще гражданских людей».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число погибших при ударе в Сумах достигло 34 человек.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что удар по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что они отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах, куда пришелся удар.