Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:25, 13 апреля 2025Россия

В России призвали власти выступить с заявлением по поводу удара по Сумам

Политолог Марков призвал РФ выступить с заявлением по поводу удара по Сумам
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

России надо сформулировать свою версию случившегося и выразить соболезнования по поводу гибели мирных жителей после удара по Сумам, заявил в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

«Нельзя сдавать информационное пространство противнику в важные моменты времени и важным проблемам. Позиция России должна звучать громко», — подчеркнул он, отметив, что сейчас после заявлений западных и украинских политиков формируется мнение мирового сообщества.

Марков вместе с этим предложил призвать украинские власти «перестать собирать на военные мероприятия детей и вообще гражданских людей».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число погибших при ударе в Сумах достигло 34 человек.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что удар по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что они отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах, куда пришелся удар.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили сбор военных в месте удара ВС России в Сумах

    Названы опасные для мужчин после 40 лет упражнения

    Раскрыто состояние пострадавших при ударе по Сумам

    Симоньян предрекла превращение удара по Сумам в «новую Бучу»

    На Украине заявили о 34 погибших при ударе по Сумам

    В Курской области нашли украинский беспилотник весом 200 килограммов

    На Украине опровергли встречу с представителями России в Турции

    Российский военный обезвредил дрон ВСУ палкой

    В США заявили о планах Трампа превратить Россию в родственную душу Америки

    В Раде раскрыли планы Зеленского в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше