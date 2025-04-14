В России сочли позитивным заявление Трампа по удару в Сумах

Политолог Марков счел позитивным для России заявление Трампа по удару в Сумах

Политолог Сергей Марков счел позитивным для России заявление президента США Дональда Трампа по удару в Сумах. Своим мнением отечественный специалист поделился в Telegram-канале.

Марков отметил, что американский лидер назвал ужасным весь конфликт на Украине. Трамп уверен, что в сложившейся ситуации виноват его предшественник на посту президента — Джо Байден.

«Назвал этот удар ошибкой, "их ошибка". (...) По контексту — российская ошибка, но прямо Россия виновной не названа», — обратил внимание в своем посте Марков.

До этого Трамп высказался об ударе по Сумам, общаясь с прессой на борту Air Force One. Он подчеркнул, что все это ужасно.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что жертвами удара в Сумах стали 34 человека. Еще десятки людей получили ранения разной степени тяжести.