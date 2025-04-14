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07:52, 14 апреля 2025Мир

Трамп прокомментировал удар по Сумам словами «совершили ошибку»

Трамп прокомментировал удар по Сумам словами «мне сказали, они совершили ошибку»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар по Сумам, общаясь с прессой на борту Air Force One. Его слова приводит Forbes.

«Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война — это ужасно», — сказал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число погибших при ударе в Сумах достигло 34 человек.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что удар по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что они отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах, куда пришелся удар.

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