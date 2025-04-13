Депутат Рады возложил ответственность за удар по Сумам на Зеленского

Депутат Рады Дмитрук возложил ответственность за удар по Сумам на Зеленского

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук возложил ответственность за удар по Сумам на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Можно много говорить о виновных в случившемся, даже называть имена, фамилии и должности. Но у всей этой бесовщины есть одно имя и фамилия, без должности — Зеленский Владимир!» — говорится в публикации.

Дмитрук счел, что Зеленский жертвует «десятками тысяч жизней гражданский, детей только для одного — продолжения своей власти, утверждения в своих действиях, своей позиции». «Ну и основной цели — служения бесу!» — сказал депутат.

Ранее Зеленский заявил, что число погибших при ударе по Сумам достигло 34 человек.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что удар по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что они отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах, куда пришелся удар.