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18:39, 9 июля 2025Экономика

Названа главная причина снижения цен на машины в России

Аналитик Басманова: Дилеры пытаются избавиться от пылящихся машин за счет скидок
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дилеры представленных на российском рынке автопроизводителей активно пытаются избавиться от скопившихся складских резервов, заманивая покупателей рекордными скидками. Об этом заявила глава отдела продаж розничной сети Vedro.pro Александра Басманова. Ее слова приводит газета «Известия».

Подобные предложения необходимы дилерам для борьбы с падением рентабельности бизнеса в России на фоне резкого падения спроса на внутреннем рынке, пояснила аналитик. К настоящему время резервы пылящихся на складах в РФ машин оцениваются примерно в 500 тысяч единиц.

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С учетом этого некоторые производители, например, Lada, Jetour и ряд китайских концернов вынуждены снижать цены на свои машины в пределах 350-450 тысяч рублей в зависимости от модели. При этом скидки оформляются через акции и спецпредложения, а официальные прайс-листы остаются прежними, отметила Басманова. Одновременно с этим дилеры предлагают клиентам льготные потребительские автокредиты.

Ранее представители ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) сообщили о первом за последние десять лет снижении цен на новые автомобили в РФ. По итогам первой половины 2025-го средние рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые, легкие коммерческие автомобили (LCV) и пикапы в России упали на семь процентов, до 3,12 миллиона рублей. Для сравнения, за год до этого показатель находился на уровне в 3,35 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев он упал примерно на 230 тысяч рублей. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов объяснил подобную динамику в том числе ускорением темпов падения продаж новых авто в стране — минус 28 против 26 процентов за шесть месяцев.

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