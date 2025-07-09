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11:08, 9 июля 2025Экономика

Цены на новые автомобили в России начали падать

«Ведомости»: В России впервые за 10 лет заметили падение цен на новые автомобили
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

По итогам первого полугодия средние рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые, легкие коммерческие автомобили (LCV) и пикапы в России упали на семь процентов, до 3,12 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на презентацию ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) сообщают «Ведомости».

Годом ранее средняя стоимость новой машины составляла 3,35 миллиона рублей. Глава РоАД Алексей Подщеколдин отметил, что падение РРЦ в стране заметили впервые за десять лет, а происходит оно на фоне обрушения продаж.

Емкость рынка новых автомобилей в денежном выражении снизилась на 31 процент, до 1,8 триллиона рублей. В количественном выражении продажи сократились на 27 процентов, до 569 129 новых транспортных средств.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов объяснил, что падение спроса связано с переполненностью складов у продавцов, так что те пытаются избавиться от машин. Как правило, снижение цен проводят в формате акций, скидок и льгот по финансовым инструментам.

Тем не менее в июне падение продаж ускорилось — минус 28 против 26 процентов за шесть месяцев. По словам Удалова, справиться с переполненностью складов не помогает даже обрушение импорта легковых машин в 2,7 раза.

Как указал Подщеколдин, в России закрылись уже около 200 из четырех тысяч автодилеров, а 30 процентов из оставшихся находятся в тяжелом положении и близки к остановке деятельности. По его словам, текущая структура рынка не позволяет получать устойчивую прибыль ни автопроизводителям, ни продавцам.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов назвал утилизационный сбор на автомобили эффективной мерой в деле защиты отечественного автопрома. Вместе с тем он сообщил, что ведомство разрабатывает план действий для того, чтобы не допустить падения рынка на 40 процентов.

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