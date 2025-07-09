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17:31, 9 июля 2025Мир

Названо еще одно приоритетное для Трампа направление внешней политики

Ланьков: Возобновление переговоров с КНДР остается одним из приоритетов Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Кадр: Влад Аганов / VK

Возобновление переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном остается одним из приоритетных направлений политики президента США Дональда Трампа. Об этом заявил востоковед Андрей Ланьков в статье для Foreign Affairs.

«Трамп не забыл о Северной Корее. Несмотря на то что его администрация была занята другими неотложными задачами, есть множество признаков того, что возобновление переговоров с Пхеньяном остается одним из главных приоритетов президента», — говорится в тексте.

По мнению эксперта, новые контакты США и КНДР могут привести к заключению соглашения. Ланьков напомнил, что американский лидер встречался с Ким Чен Ыном во время первого президентского срока, но тогда достичь заключения сделки не удалось. Возвращение в Белый дом дает ему второй шанс.

Для Трампа соглашение с Северной Кореей может стать возможностью добиться успеха во внешней политике, который ускользал от него в ситуациях с Украиной и Ближним Востоком.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США по-прежнему готов к диалогу с лидером КНДР. По ее словам, американский лидер хотел бы увидеть прогресс, достигнутый на саммите в Сингапуре в 2018 году.

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