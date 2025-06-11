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23:56, 11 июня 2025Мир

В Белом доме заявили о готовности Трампа к диалогу с Ким Чен Ыном

Белый дом: Трамп по-прежнему готов к диалогу с Ким Чен Ыном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов к диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет ТАСС.

По ее словам, американский лидер хотел бы увидеть прогресс, достигнутый на саммите в Сингапуре в 2018 году. Журналисты попросили Ливитт прокомментировать слухи о том, что глава Белого дома якобы отправил лидеру КНДР письмо. Пресс-секретарь ответила, что другие подробности может сообщить только сам Трамп.

В апреле американский лидер заявил, что планирует вскоре пойти на контакт с главой Северной Кореи. Трамп высоко оценил отношения с лидером КНДР. При этом в ноябре прошлого года сообщалось, что Ким Чен Ын не заинтересован в возможном возобновлении прямых переговоров с Трампом.

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