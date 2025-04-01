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02:27, 1 апреля 2025Мир

Трамп рассказал о планах поговорить с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что планирует в ближайшее время пообщаться с Ким Чен Ыном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует вскоре пойти на контакт с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Американский политик высоко оценил отношения с лидером КНДР, такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете, пишет РИА Новости.

«У нас (с Ким Чен Ыном — прим. "Ленты.ру") отличные отношения. И да, коммуникация ведется. Возможно, мы что-нибудь сделаем в какой-то момент», — отметил Трамп.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Ким Чен Ын не заинтересован в возможном возобновлении прямых переговоров с Дональдом Трампом. Уточнялось, что комментарии лидера КНДР прозвучали на фоне предположений, что победа Трампа на президентских выборах может привести к очередному изменению тактики в отношениях с Пхеньяном.

До этого Дональд Трамп заявлял, что во время своего первого президентского срока он говорил с главой КНДР Ким Чен Ыном о «красной кнопке». Политик рассказал, что тогда включил своему коллеге из Северной Кореи песню Rocket man Элтона Джона, чтобы намекнуть, что Ким Чен Ын — «человек-ракета».

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