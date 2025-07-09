Обвинения ГУР МО Украины в причастности РФ к удару по больнице «Охматдет» — фейк

Во вторник, 8 июля, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины вновь обвинило Россию в причастности к удару по детской больнице «Охматдет» в Киеве. В годовщину трагедии в Telegram-канале ведомства появилась информация о начальнике специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии майоре Денисе Шейнове, якобы причастном к подготовке удара по медицинскому учреждению. Однако это заявление оказалось фейком и не получило распространения в российских СМИ.

Еще в 2024 году, когда произошла трагедия, российские власти опровергли информацию о причастности Вооруженных сил страны к атаке. Они заявили, что в детскую больницу попала украинская ракета.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что 8 июля в ответ на неоднократные попытки ВСУ причинить ущерб предприятиям хозяйственного комплекса армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине. Среди них были заводы «Артем», «Антонов» и конструкторское бюро «Луч» в Киеве.

«Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз», — отметила дипломат. По ее словам, подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS угодила в строение на территории детской больницы «Охматдет».

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Максим Буякевич обратил внимание на фотографии и видеозаписи с места ЧП. По его словам, они доказывают, что «Охматдет» была поражена вследствие падения ракеты, запущенной из ЗРК NASAMS, который был размещен в черте города в нарушение норм международного гуманитарного права.

«О том, что это оказалась ракета ЗРК NASAMS, свидетельствуют не только внешний вид и пропорции снаряда, хвостовая часть и оперение, но и характерные для зенитных ракет шрапнельные повреждения окружающих объектов после разрыва боевой части. Их можно было видеть на автомобилях, припаркованных возле детского больничного комплекса, а также стенах здания лечебницы», — объяснил Буякевич.

«Военное обозрение» указало, что на опубликованных киевлянами кадрах запечатлена точно не ракета Х-101. «Зато падающая ракета подозрительным образом напоминает боеприпас, используемый ВСУ в поставленных Норвегией зенитных комплексах NASAMS. Это одна из модификаций AIM-120, которая переделана в вариант "земля — воздух"», — отметили авторы издания, подкрепляя материал кадрами.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал причиной происшествия с попаданием ракеты рядом с детской больницей размещение Украиной системы противовоздушной обороны (ПВО) в жилых кварталах. По его словам, есть основания полагать, что упавшая на больницу ракета ВСУ была запущена для перехвата удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по военному заводу имени Артема. Небензя подчеркнул, что завод находится примерно в двух километрах от места трагедии. «Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушение норм МГП [международного гуманитарного права] не размещал бы системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах», — добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что история с детской больницей «Охматдет» является PR-операцией на крови. «Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это все PR-операции, причем PR-операции на крови», — сказал Песков, указав, что в Киеве была неправильным образом применена ракета противовоздушной обороны, которая и попала в детскую больницу.

Он также подчеркнул, что трагедия использовалась украинской стороной для создания фона, который сопровождал бы участие президента республики Владимира Зеленского на саммите НАТО.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».