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19:59, 9 июля 2025Экономика

Одну страну БРИКС исключили из серого списка по отмыванию денег

Европарламент исключил ОАЭ и Ямайку из «серого списка» по отмыванию денег
Вячеслав Агапов

Фото: Captured Blinks / Shutterstock / Fotodom

Европарламент исключил ряд стран, в том числе одного члена БРИКС из серого списка по отмыванию денег. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Из списка стран с высоким риском отмывания денег исключили Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда и Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующее предложение внесла Еврокомиссия (ЕК). Вопрос с ОАЭ из списка рассматривался в контексте торговых переговоров между Абу-Даби и Брюсселем.

В то же время Европарламент внес в «серый список» Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар, Кению, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу. Возможность включения в этот перечень России рассматривался депутатами, но к вопросу решили вернуться позже, до конца года. Это помогло сохранить поддержку за исключение ОАЭ и других стран.

Ранее в мае Седьмая палата по уголовным делам окружного суда Люксембурга признала банк Ротшильдов виновным в отмывании денег. Организацию осудили за отмывание денег и сокрытие преступных доходов. Впервые в истории страны у банка конфискуют в пользу государства 25 миллионов евро.

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