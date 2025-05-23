Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:34, 23 мая 2025Экономика

Банк Ротшильдов осудили за отмывание денег

Суд Люксембурга конфисковал у банка Ротшильдов 25 млн евро за отмывание денег
Вячеслав Агапов

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Седьмая палата по уголовным делам окружного суда Люксембурга признала банк Ротшильдов виновным в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Организацию осудили за отмывание денег и сокрытие преступных доходов. Впервые в истории страны у банка конфискуют в пользу государства 25 миллионов евро.

Фонд 1MDB был создан в 2009 году. Его целью было привлекать инвестиции в Малайзию, однако он стал известным благодаря крупному коррупционному скандалу, в рамках которого из фонда вывели более 4,5 миллиарда долларов.

В пресс-службе Edmond de Rothschild заявили Frank Media, что инкриминируемые события произошли более 15 лет назад. С тех пор банк провел реформы и уволил причастных сотрудников.

Ротшильды — династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения. Она ведет историю с конца XVIII века. Представители династии носят титул баронов и считаются одной из самых богатых и влиятельных семей в мире, а во Франции фамилия стала нарицательной. Британский финансист, глава лондонской ветви семьи Ротшильдов лорд Джейкоб, которого считали тайным правителем мира, ушел из жизни в феврале 2024 года. Ему было 87 лет.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Cтало известно о решении IIHF по допуску сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

    Невролог назвал неочевидные признаки деменции

    Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали. Что с ним случилось?

    Экскременты пингвинов стали неожиданным щитом Земли

    Владельцев затонувших в Черном море танкеров с мазутом собрались засудить

    Банк Ротшильдов осудили за отмывание денег

    Появились кадры первого этапа самого масштабного обмена пленными за всю спецоперацию

    В Госдуме нашли способ избавить россиян от назойливых банков и компаний

    Раскрыт вклад России в спасение планеты

    Звезде «Гарри Поттера» провели срочную операцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости