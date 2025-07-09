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09:42, 9 июля 2025Ценности

Оксана Самойлова прогулялась по Патриаршим прудам в оголяющем грудь топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова в откровенном наряде прогулялась по Патриаршим прудам в Москве. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица запечатлена на размещенных кадрах в черных джинсах с низкой посадкой и без бюстгальтера. В то же время на ней присутствовал белый кроп-топ, который частично оголял ее грудь. Внешний вид жены рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) дополнили тонкая цепь на животе, серьги и яркий макияж.

В июне Самойлова опубликовала снимок с выпускного детей и подверглась критике в сети. Тогда блогерша посетила мероприятие в полосатом брючном костюме серого цвета, надев также черный топ с глубоким декольте.

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