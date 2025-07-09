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20:36, 9 июля 2025Мир

Орбан предрек момент истины для Европы

Орбан: 10 июля станет моментом истины для Европы из-за голосования по главе ЕК
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

10 июля станет моментом истины для Европы из-за голосования по делу главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

«Завтра настанет момент истины: с одной стороны, брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл», — говорится в публикации.

В посте Орбан также обратился к главе ЕК. Он подчеркнул, что лидерство — это ответственность и повторил свой призыв уйти в отставку.

Политик подчеркнул, что дело не только в фон дер Ляйен, а в будущем Европы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку из-за выдвинутых против нее обвинений в коррупции. Голосование по вопросу доверия главе ЕК состоится в Страсбурге 10 июля.

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