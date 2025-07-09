Осматривающие пляж с обломками украинских дронов в Курске следователи попали на видео

СК показал на видео работу следователей на пляже в Курске после атаки дронов ВСУ

Работа следователей на пляже в Курске после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видно, как сотрудник ведомства с фонариком осматривает пляж, места падения БПЛА и обломки, в их числе, предположительно, нашли двигатель. Также на видео попали тела невыживших и воронка со следами гари.

ВСУ ударили по городскому пляжу Курска реактивными дронами «Пекло» вечером 8 июля. По последним данным, пострадали 10 человек, еще троих не спасли. Среди раненых оказался пятилетний мальчик, который закрыл собой мать. Он не выжил.

СК возбудил уголовное дело.