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06:01, 9 июля 2025Бывший СССР

Пленный рассказал о борьбе своих предков с бандеровцами

Пленный боец ВСУ рассказал, что его предки зачищали Украину от бандеровцев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Предки пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Григория Жемчугова зачищали Украину от бандеровцев. О борьбе родственников с последователями лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры украинский солдат рассказал в беседе с РИА Новости.

«Брат моей бабки по материной линии тоже воевал, был в роте зачистки и рассказывал, когда они зачищали Западную Украину, что вытворял Бандера. Он (брат бабушки) говорил, когда пришли на хутор, а там людей вообще нету», — рассказал Жемчугов.

Также пленный солдат ВСУ вспомнил рассказы предка о зверствах бандеровцев.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что присоединение к СССР Западной Украины вместе со Львовом и Бессарабии было ошибкой. По его словам, Польша бы относилась к России по-другому, если бы получила Западную Украину и намучилась бы с бандеровцами.

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