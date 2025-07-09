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11:08, 9 июля 2025Россия

Под Москвой трехлетний ребенок проглотил гель от муравьев и попал в больницу

В Московской области трехлетняя девочка отравилась гелем от комаров
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

В Московской области трехлетняя девочка отравилась гелем от комаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Девочка воспользовалась тем, что ее мать отвлеклась во время уборки на кухне. Она взяла один из тюбиков, которые ее мать извлекла из шкафа. Увидевшая это женщина сразу вызвала дочери медиков.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка. Девочке промыли желудок, сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее в Бурятии двухлетняя девочка попала в реанимацию после того как выпила содержимое пакета из-под сока. Ее госпитализировали с ожогом внутренних органов.

ЖЗЛ
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