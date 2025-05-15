Двухлетняя россиянка выпила содержимое пакета сока и получила ожоги внутренних органов

В Бурятии двухлетняя девочка выпила техническую жидкость вместо сока

В Бурятии двухлетняя девочка выпила содержимое пакета из-под сока и получила ожоги внутренних органов. Вместо фруктового напитка там оказалась техническая жидкость, сообщили в Гусиноозерской Центральной районной больнице.

Как рассказали в медорганизации, девочка играла во дворе частного дома и зашла в гараж, где нашла упаковку из-под сока. Не подозревая о том, что внутри пакета находится техническая жидкость, двухлетняя россиянка сделала глоток. В результате у нее развилась тяжелая степень ожога ротовой полости, пищевода и желудка.

Девочку оперативно привезли в больницу, где ей оказали экстренную медицинскую помощь. Затем пострадавшую перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ, где она продолжает лечение. Представитель медучреждения обратился к родителям и призвал не заливать технические жидкости в упаковки от пищевых продуктов.

Ранее в петербургском поселке Шушары пятилетняя девочка попробовала пиво и оказалась в больнице. Медики выяснили, что ребенок выпил два стакана алкогольного напитка.