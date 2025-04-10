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09:34, 10 апреля 2025Россия

В российском городе пятилетняя девочка попробовала пиво и оказалась в больнице

В Шушарах пятилетняя девочка попробовала пиво и оказалась в больнице
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В петербургском поселке Шушары пятилетняя девочка попробовала пиво и оказалась в больнице, передает 78.ru.

По данным российского издания, юную горожанку забрали на скорой из квартиры на Первомайской улице. Врачи выяснили, что ребенок выпил два стакана алкогольного напитка.

На учете семья девочки никогда не состояла. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, разузнал 78.ru.

До этого сообщалось, что сын вице-премьера Башкирии был одним из организаторов вечеринки для подростков без алкоголя, где после отравления водкой 12-летнюю школьницу увезли в реанимацию.

Сотрудники республиканской прокуратуры организовали проверку в связи с отравлением шестиклассницы.

ЖЗЛ
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