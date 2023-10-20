Сын российского чиновника организовывал опасные вечеринки для подростков

Сын вице-премьера правительства Башкирии организовал опасные вечеринки для детей

Сын вице-премьера Башкирии был одним из организаторов вечеринки для подростков без алкоголя, где после отравления водкой 12-летнюю школьницу увезли в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Об отравлении девочки спиртным на опасной вечеринке стало известно в четверг, 19 сентября. Сообщалось, что 12-летняя школьница выпила несколько рюмок спирта на вечеринке, где не продают алкоголь и куда пускают школьников от 14 лет за 150 рублей, и попала в реанимацию.

По утверждению авторов канала, сын чиновника устраивает подобные опасные вечеринки KULTURA PARTY для подростков с июля этого года. Номинально там алкоголя нет, но, по данным Mash, дети его все равно там употребляют.

Поскольку сын вице-премьера правительства Башкирии несовершеннолетний, он работал в паре с другом, который его старше. Тот арендовал помещение для вечеринки и был наказан по административной статье за вовлечение малолетник в распитие спиртного. В ситуации с отравлением шестиклассницы сейчас разбирается прокуратура.

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