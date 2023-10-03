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11:47, 3 октября 2023Россия

Российская чиновница устроила ДТП и уехала

Депутат думы Артемовского округа Лагунова врезалась в чужое авто и уехала

Депутат думы Артемовского городского округа Приморского края Мира Лагунова устроила аварию и уехала. Видеозапись ДТП публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как чиновница на автомобиле сдает назад на парковке и врезается в другую машину. Как ни в чем не бывало женщина переключает передачу и уезжает с места ДТП.

По данным авторов канала, чиновница была за рулем Terios Kid — она задела автомобиль MMC Eclipse Сross. Местного депутата вычислили по номерам авто и составили два протокола. Чиновница заявила, что не почувствовала удара из-за дергания машины при переключении передач, поэтому уехала.

Лагунова была готова возместить ущерб, нанесенный автомобилю, но потерпевшие решили запросить большую сумму.

Ранее в Тюменской области депутат Думы Староалександровского поселения Валерий Дементиев переехал на тракторе шестилетнего мальчика. В результате ребенок получил несовместимые с жизнью травмы, его не спасли. В отношении депутата возбуждено уголовное дело.

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    Анастасия Шейкина
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