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15:23, 28 сентября 2023Россия

Российский депутат переехал на тракторе шестилетнего мальчика

Ural Mash: под Тюменью депутат переехал на тракторе шестилетнего мальчика

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Тюменской области депутат Думы Староалександровского поселения Валерий Дементиев переехал на тракторе шестилетнего мальчика. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в селе Чечкино. Как пишет издание, ребенок хотел покататься, но 48-летний мужчина не заметил его. В результате мальчик получил несовместимые с жизнью травмы, его не спасли. В отношении депутата возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Ura.ru пишет, что в региональном ГИБДД подтвердили факт ДТП. По информации агентства, депутат наехал на ребенка, когда привез сено в домохозяйство. В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что мальчику была оказана первая помощь, однако прибывшие на место медики констатировали остановку сердца.

Ранее в городе Татарске Новосибирской области депутат Сергей Мамонтов за рулем внедорожника сбил ребенка во дворе жилого дома. После этого мужчина вышел из машины, посмотрел на пострадавшего и скрылся. В результате политика исключили из «Единой России» и арестовал на 11 суток за оставление места ДТП. Также было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

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