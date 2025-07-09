Погибшего в Курске росгвардейца наградят посмертно

Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова посмертно наградят орденом Мужества

Вячеслав Гаврилов, росгвардеец, погибший в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Курске, будет посмертно удостоен ордена Мужества, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей», — заявил Хинштейн.

Вечером 8 июля ВСУ ударили по городскому пляжу Курска. По последним данным, пострадали десять человек, еще троих не спасли. Кроме того, по сведениям Хинштейна, пятилетний мальчик закрыл мать во время атаки по пляжу.