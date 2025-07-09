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12:32, 9 июля 2025Силовые структуры

Попавшийся пьяным за рулем высокопоставленный российский чиновник представился безработным

Вице-мэр из ХМАО попался за рулем пьяным и представился безработным
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Роман Ефимов

Роман Ефимов. Фото: администрация города Югорска

Заместителя главы города Югорск, ХМАО, Романа Ефимова поймали за рулем квадроцикла в состоянии алкогольного опьянения и оштрафовали. Об этом сообщает URA.RU.

По данным агентства, полицейские заметили квадроцикл без номеров, на котором ехали мужчина, женщина и ребенок. Их остановили, водителя попросили подышать в алкотестер. Результат показал 0,461 миллиграмма, однако Ефимов не согласился с результатом и поехал на освидетельствование. Там факт опьянения подтвердился.

Сообщается, что при составлении протокола вице-мэр представился безработным. Ефимову назначили штраф 45 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. На судебное заседание чиновник не пришел.

Ранее сообщалось, что в Красноярске чиновник снимал спецтехнику с маршрута ради работ на даче друга.

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