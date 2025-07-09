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09:16, 9 июля 2025Силовые структуры

Российский чиновник снимал спецтехнику с маршрута ради друга

В Красноярске чиновник снимал спецтехнику с маршрута ради работ на даче друга
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярске сотрудники полиции уличили местного чиновника в нецелевом использовании спецтехники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, речь идет о 44-летнем руководителе службы эксплуатации автомобильных дорог. По предварительным данным, в период с мая по июнь 2022 года он неоднократно снимал спецтехнику своей организации с маршрута для работ на загородном участке знакомого. Работы проводились в поселке Березовского района, а сумма ущерба составила 220 тысяч рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Ему грозит до четырех лет колонии.

Ранее Советский районный суд Тулы заключил под стражу бывшего чиновника, подозреваемого в получении взяток от дорожников.

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