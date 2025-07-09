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22:59, 9 июля 2025Экономика

Популярная певица прокатилась на электробусе и описала поездку словами «ешки-матрешки»

Певица MIA BOYKA впервые прокатилась на электробусе и осталась довольна поездкой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Популярная российская певица MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко) впервые прокатилась на электробусе в Москве. Своими эмоциями от поездки она поделилась в Telegram-канале.

«Ешки-матрешки, новые ощущения! Я на электробусе, вы представьте!» — восхищенно отметила звезда, войдя в электробус. Она со смехом уточнила, что не держится за поручни, несмотря на советы спутниц, поскольку «по жизни баланс держит всегда, хоть и не всегда получается». В завершение поездки певица выразила благодарность электробусу за то, что она и ее спутницы быстро оказались на киностудии «Мосфильм», не назвав при этом цель своего визита.

Ранее актер, звезда сериалов «Жуки» и «Измены» Вячеслав Чепурченко рассказал, что нередко использует московский метрополитен в качестве средства передвижения. Он пояснил, что поездки на метро помогают ему сэкономить время.

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