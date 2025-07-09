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23:27, 9 июля 2025Экономика

Популярная российская актриса рассказала о неудачной попытке переезда в Москву

Марина Федункив рассказала, что смогла переехать в Москву лишь со второго раза
Полина Кислицына (Редактор)
Марина Федункив

Марина Федункив. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив рассказала, что смогла переехать в Москву из Перми лишь со второго раза. Подробностями своих попыток она поделилась в интервью изданию «7Дней».

Актриса отметила, что Москва стала родным городом для нее и ей здесь комфортно, однако так было не всегда. «Я приехала сюда поступать в институт после школы, но не сложилось — уехала в Пермь. И очень благодарна, что тогда не получилось — весь тот опыт, что я уже позже привезла с собой багажом в Москву, помог мне исполнить свою мечту и стать актрисой», — добавила она. При этом артистка уточнила, что Москве все же предпочитает Подмосковье, в особенности летом.

Что касается родной Перми, Федункив призналась, что ее всегда тепло там принимают и она любит туда возвращаться. При наличии свободного времени она старается встречаться со своими друзьями со времен студенчества.

Ранее телеведущая Ксения Бородина объяснила, что частично переехала в квартиру в Москве из частного дома вместе с семьей из-за долгой дороги и пробок. Звезда сообщила, что теперь ее семья живет на два дома и остается там, где им на данный момент удобнее.

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