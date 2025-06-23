Ксения Бородина назвала минусы жизни в частном доме

Ксения Бородина объяснила покупку квартиры в Москве пробками

Телеведущая Ксения Бородина объяснила частичный переезд в квартиру в Москве из частного дома долгой дорогой и пробками. Об этом она написала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бородиной, теперь ее семья живет на два дома и остается там, где удобнее. Ведущая отметила, что дела требовали частых поездок в Москву, но из-за удаленности жилья от города на многие встречи не удавалось приехать вовремя.

«Мне собираться на съемки, у Коли (Николай Сердюков, муж Бородиной — прим. «Ленты.ру») работа в центре, у Маруси танцы рядом с квартирой и ей тоже очень удобно, до школы ехать стало 15 минут, а не 1,15 часа», — объяснила звезда.

Ранее Бородина показала интерьер новой квартиры. Ведущая призналась, что ради приобретения недвижимости ей пришлось много работать.