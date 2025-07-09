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17:14, 9 июля 2025Россия

Появилось ранее неизвестное прижизненное фото замглавкома ВМФ Гудкова

Военкор Романов опубликовал редкое прижизненное фото с Героем России Гудковым
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Появилось ранее неизвестное прижизненное фото замглавкома Военно-морского флота (ВМФ) Героя России Михаила Гудкова. Кадр опубликовал в Telegram российский военный корреспондент Владимир Романов.

На выложенном редком снимке Гудков запечатлен вместе с военкором. Мужчины по-приятельски обнимаются. На куртке военкора виден неофициальный шеврон с надписью «Где варяги, там напряги», который использовали подчиненные Гудкова из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. У Гудкова, в свою очередь, на бушлате виден официальный шеврон подразделения.

Когда и где был сделан снимок, военкор не уточнил. Часть изображения подвергнута обработке — вероятно, чтобы скрыть от противника чувствительную для российских военных информацию.

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Гибель генерал-майора Гудкова

Заместитель главнокомандующего Военно-морского флота России и бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Михаил Гудков с позывным Варяг погиб в курском приграничье 2 июля 2025 года. Российские военкоры высказались о нем как о выдающемся военном и пообещали дать жесткий ответ на его гибель.

Как уточнили в Минобороны, Гудков погиб при выполнении боевых задач. Глава Приморья Олег Кожемяко, одним из первых сообщивший о его смерти, рассказал, что вместе с генералом погиб и его боевой товарищ, офицер Нариман Шихалиев.

Президент России Владимир Путин назвал Гудкова настоящим русским офицером и отметил, что офицер с первых дней участвовал в боевых действиях спецоперации. Он пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы поддержать семью и боевых товарищей генерал-майора. Глава государства подчеркнул, что Гудков «считал своим долгом защитить Родину и выполнил его до конца».

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