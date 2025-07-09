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10:30, 9 июля 2025Россия

Появился список пострадавших при атаке беспилотников ВСУ в Курске

РЕН ТВ опубликовал список с 7 пострадавшими при атаке беспилотников ВСУ в Курске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Появился список с семью пострадавшими при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске. Его опубликовал РЕН ТВ.

По данным телеканала, у Валерия С. 1975 года рождения было зафиксировано проникающее ранение грудной клетки, у Полины М. 1986 года рождения выявлены обширные ожоги верхних и нижних конечностей и спины.

У пятилетнего мальчика Анатолия врачи диагностировали обширные термические ожоги второй степени всего тела, лица. Татьяна З. 1979 года рождения получила проникающее ранение верхней трети правой голени. У Сергея Е. 1983 года рождения выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины шеи, слепое осколочное ранение, термический ожог конечностей. Артем П. 1989 года рождения был доставлен в больницу с осколочным ранением левого плеча.

Всем пострадавшим начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что число раненных на городском пляже в Курске достигло десяти человек.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что удар дронов по пляжу был произведен накануне. Он пояснил, что трех граждан спасти не удалось.

ЖЗЛ
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