«Правительство» Тихановской признали террористической организацией

Генеральная прокуратура Белоруссии признала террористической организацией «Объединенный Переходный Кабинет» оппозиционного политика и экс-кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
«Формирование "Объединенный Переходный Кабинет" признано террористической организацией с запретом деятельности на территории страны», — говорится в публикации.
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