«Правительство» Тихановской признали террористической организацией

Белоруссия признала террористической организацией «правительство» Тихановской

Генеральная прокуратура Белоруссии признала террористической организацией «Объединенный Переходный Кабинет» оппозиционного политика и экс-кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Формирование "Объединенный Переходный Кабинет" признано террористической организацией с запретом деятельности на территории страны», — говорится в публикации.

В генпрокуратуре уточнили, что деятельность «правительства» Тихановской запрещена на территории республики по решению суда.

Тихановская обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом не восстанавливать отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после освобождения ее супруга, политика Сергея Тихановского.