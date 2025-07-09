Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:36, 9 июля 2025Бывший СССР

«Правительство» Тихановской признали террористической организацией

Белоруссия признала террористической организацией «правительство» Тихановской
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Генеральная прокуратура Белоруссии признала террористической организацией «Объединенный Переходный Кабинет» оппозиционного политика и экс-кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Формирование "Объединенный Переходный Кабинет" признано террористической организацией с запретом деятельности на территории страны», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
9 августа 2021
Год назад белорусы решили устроить революцию. Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Год назад белорусы решили устроить революцию.Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
21 июля 2021
Своих побросали. За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
Своих побросали.За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
20 июня 2021

В генпрокуратуре уточнили, что деятельность «правительства» Тихановской запрещена на территории республики по решению суда.

Тихановская обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом не восстанавливать отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после освобождения ее супруга, политика Сергея Тихановского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Директор МХАТ задержан по делу о растрате миллиарда рублей. Раньше его обвиняли в мошенничестве на огромные суммы

    Начинающим блогерам подсказали способ заработать

    Раскрыты пять самых модных трендов 2026 года

    Стали известны особенности атаковавшего пляж в Курске дрона ВСУ «Пекло»

    В российском городе новорожденного бросили в мусорный бак

    «Правительство» Тихановской признали террористической организацией

    Осматривающие пляж с обломками украинских дронов в Курске следователи попали на видео

    Еще одна известная журналистка попала в список террористов Росфинмониторинга

    Молодым людям перечислили указывающие на рак кишечника незаметные симптомы

    Умер закрывший собой мать при атаке ВСУ на пляже в Курске пятилетний ребенок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости