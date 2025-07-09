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13:02, 9 июля 2025Силовые структуры

Прилетевшую из Дубая россиянку задержали за контрабандные волосы на 4 миллиона рублей

У прилетевшей из Дубая россиянки изъяли 40,9 кг волос на 4 миллиона рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lunnica / Shutterstock / Fotodom

В Волгограде в зеленом коридоре зоны таможенного контроля задержали россиянку с контрабандным грузом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Дзержинский суд Волгограда.

В багаже у женщины оказались человеческие волосы различной длины и цветов, в количестве 222 связок (связка представляет собой пучок волос, перемотанный у основания жгутом), общим весом 40,9 килограмма. Стоимость волос оценили в 4 миллиона рублей. Товар изъяли.

В объяснении женщина пояснила, что натуральные волосы она привезла для использования в салоне красоты Москвы. Пассажирскую таможенную декларацию она не подавала, с информацией на стендах не знакомилась.

Ранее в Москве на таможне задержали посылку с радиоактивным попугаем из Германии.

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